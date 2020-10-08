شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الفنان جمال يوسف تتضرع إلى الله بالدعاء بعد تعافي زوجها من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت حنان محمد زوجة الفنان جمال يوسف عن سعادتها البالغة لشفاء زوجها من سرطان البلعوم، موجهة الشكر والحمد إلى الله عقب تعافي زوجها من السرطان.

وكتبت زوجة الفنان جمال يوسف عبر حسابها الشخصي على فيس بوك مؤخرا :"‎سلاما على من قرأ *يُدبِّرُ الأمر* فتركَ الأمرَ لصاحب الأمر.. ‎سلاماً على من قرأ *إنَّ مع العسر يسرا* فأيقنَ أن اليسر لا محالة آتٍ.. ‎سلاماً على من قرأ *ألا بذكر الله تطمئن القلوب* فهدَّأ قلبه بسبحان الله والحمد لله .. سلاماً على من قرأ *فما ظنكم برب العالمين* فقال ظني فيك يا رب جميل".



زوجة الفنان جمال يوسف عبر فيسبوك

كما وجهت الشكر لله عقب إعلان زوجها تعافيه من المرض، قائلة عبر فيس بوك: "اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مبارك فيه مليء السموات والأرض ومليء ما شيئت من شيء بعد.. ها هو ربى، قالها عز وجل ادعونى استجب لكم، فدعوت ربى دعوة من القلب ودعوات بظهر الغيب من الذين نعرفهم ومن لا نعرفهم، فاستجاب لنا جميعا والحمدلله رب العالمين.. جزاكم الله عنا الخير الكثير".



زوجة جمال يوسف تحمد الله على شفاء زوجها

وفي وقت سابق، انتاب الفنان جمال يوسف حالة من البكاء فرحًا بعد تلقيه خبر شفائه من مرض سرطان البلعوم الذى أصيب به من 5 أشهر، وأعرب عن سعادته وامتنانه للممرضات، حيث شهدت الأيام الماضية تحسنا فى حالة الفنان جمال يوسف وبدأ فى العلاج بالخضوع لـ 35 جلسة إشعاع وهذا أثر على البلع والأحبال الصوتية وظهر ذلك فى صعوبة التحدث وعدم وضوح كلامه بشكل كامل، إلا أنه فى الأيام الماضية وبعد الاستشفاء أصبح يتحدث بشكل واضح.

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جمال يوسف مع زوجته في صورة قديمة

وعانى جمال يوسف من عدم القدرة على تناول الأطعمة، وكان يكتفى بشرب السوائل على مدار الثلاثة أشهر الماضية، وذلك كان له أثراً كبيراً في فقدانه الكثير من وزنه وظهوره بشكل نحيف مؤخرًا، إلا أنه ينتظر نتيجة جلسات الاشعاع التي أجراها لمعرفة آخر تطورات إزالة الورم حتى يستكمل مرحلة الاستشفاء ويعود لممارسة حياته الطبيعة مرة أخرى.