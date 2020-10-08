شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر فى تحدى الكمامة: احمى نفسك وأهلك عشان مصلحتك ومصلحة ولادك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نهال عنبر في مبادرة تحدي الكمامة لمواجهة فيروس كورونا، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، :"يجب ارتداء الكمامة لمصلحتك ومصلحة ولادك، وأنت ممكن تكون ماشى في مكان ويكون في شخص قبلك عطس وانت تلقط منه الفيروس فمش هتخسر حاجة لما تلبس الكمامة، لازم تلبس الكمامة وتحمى نفسك وتحمى اللى حواليك من الفيروس، وحتى لو جالنا ضيوف لازم الكل يكون لابس الكمامة ويحافظ على التباعد الاجتماعى، فأرجوكم ألبسوا الكمامة واحموا نفسكم".

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وأطلق موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عبر حسابه الموجه لمستخدمى الموقع الشهير فى الشرق الأوسط، تحديًا جديدًا تحت شعار "تحدى الكمامة"، والذى يحث الناس من خلاله على ارتداء القناع الواقى "الكمامة" للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر حساب "تويتر" تغريدة، كتب فيها: "تماشيًا مع التوجه العالمى لمواجهة الجائحة، نطلق (تحدي الكمامة) لنشر الوعى، ارتدى الكمامة وشارك التحدى باستخدام وسم (تحدى الكمامة)".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نهال عنبر كانت قصة "أمر شخصي" التي تم عرضها مؤخرا، ضمن الحكايات المنفصلة لمسلسل "إلا أنا"، الذي يتكون من 6 حكايات، وتدور أحداث كل منها عبر 10 حلقات، وهو عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثا حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.