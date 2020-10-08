شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم فى حفل الجلالة: سعيد بوجودى وبشكر "المتحدة" على مجهودهم الرائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم خالد سليم عقب إنتهائه من الأغنية الأولى بحفل ذكرى نصر أكتوبر المجيد: "أنا سعيد جدا إنى معاكوا اليوم وبحتفل معكم بنصر أكتوبر الـ 47، ومبسوط إنى موجود في مكان رائع زى مدينة الجلالة والشغل الرائع اللى معمول فيها".

وأضاف خلال حفله المقام على هامش الاحتفال بنصر أكتوبر،: "أنا بشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهودات اللى بيعملوها إنهم خلونى أشوفكم النهاردة، وعلى الحفلات الجميلة اللى بيعملوها، ثن استكمل حفله الغنائى: "أحلف بسماها" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

النجم خالد سليم، حفله الغنائي بأغنية "حلم عمرى" والذي يقام احتفالا بالذكرى الـ 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمدينة الجلالة بالعين السخنة.

الحفل من تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تحرص على مشاركة الشعب المصرى الاحتفال بالذكرى الـ 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال عرض حفلات لمجموعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، والتى تقام من داخل مدينة الجلالة بالعين السخنة.

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ويحيى الحفلات النجم الإماراتى حسين الجسمى، والنجم خالد سليم، والنجم حكيم، والنجم محمود العسيلى، والنجم مصطفى حجاج، حيث سيقدم كل منهم باقة متنوعة من أغانيه، بالإضافة إلى عدد من الأغانى الوطنية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.















