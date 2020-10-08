شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا الجيل اللى اتفسح اللى اتمرجح.. أوكا يطرح كليب "اتدلع 1991" ( فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مطرب المهرجانات الشهير أوكا، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "اتدلع 1991" على"يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر أوكا، ومزيكا حمص.

وتقول كلمات الأغنية:-

احنا الجيل الى اتدلع اللى اتمتع

احنا الجيل اللى اتفسح اللى اتمرجح

شوفنا العز بط ووز

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شوفنا الحظ جالنا الحظ

ملعبناش كورة في الشارع

الحمدلله مش جيل صايع

موقفناش على الناصية

أغنية "اتدلع 1991" كلمات وتوزيع أوكا ألحان بينووو، وتدور فكرة الإغنية فى إطار عام 1991، تحت إشراف المطربة مي كساب، مدير تصوير فيدريكو كورنو، والكليب من إخراج يحيي علاء.

جدير بالذكر أن" أوكا" تعاون بكثافة مع زوجته مي كساب" الفترة الماضية، حيث قدم توزيعاً موسيقياً لأغنيتها الأخيرة "ودي عاجبك فيها إيه"، من كلمات "أمير طعيمة"، ألحان الراحل"أشرف سالم"، ميكس وماستر "جورج يعقوب"، والتي طرحتها منتصف يونيو الماضي عبر حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب".

وقبلها بأشهر قدمت "مي" أغنية بعنوان "ماما فين"، بالتعاون مع "أوكا" وابنتهما "فريدة" ، وهى من كلمات "حسن عطية"، ألحان وتوزيع "أوكا"، وجاء تصوير الأغنية بشخصيات كرتونية.