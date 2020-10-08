شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصرى ستاشر يفوز بجائزة أفضل فيلم قصير بمهرجان موسكو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفيلم المصري القصير (ستاشر) للمخرج سامح علاء بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي في دورته الـ 42، التى انعقدت في الفترة من 1- 8 أكتوبر الجارى، ويتناول الفيلم قصة شاب عمره 16 عامًا تضطره الظروف إلى توديع حبيبته بشكل مغاير تماما.
تواجدت مصر أيضًا من خلال التحكيم حيث شارك المخرج السينمائي محمود سليمان - صاحب الفيلم الوثائقي (أبدًا لم نكن أطفالا) في لجنة التحكيم الرئيسية، كما شاركت الكاتبة والناقدة السينمائية دكتور أمل الجمل في لجنة تحكيم الفيبريسي ( اتحاد نقاد السينمائيين الدولي) والتي منحت جائزتها للفيلم البريطاني (هيلدا).
ويذكر أن الناقدة الدكتورة أمل الجمل لها كتابين عن المخرج الروسي اندريه تاركوفسكي الاول بعنوان القتلة بين هيمنجواي وتاركوفسكي والثاني بعنوان اللغة السينمائية في الادب دراسة مقارنة بين شريف حتاتة واندريه تاركوفسكي.
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