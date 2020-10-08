شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يتعاقد على فيلم جديد من بطولته باسم "العاشق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان أحمد حاتم على فيلم جديد يحمل اسم "العاشق"، حيث أعلن المنتج السينمائي أحمد السبكي عن ذلك مؤخراً من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حين نشر صورة مع حاتم وعلق عليها بكتابة : "فيلم العاشق تأليف محمود زهران إخراج عمرو صلاح".

يذكر أن المنتج أحمد السبكي قد انتهي مؤخرا من تصوير فيلم "قمر ١٤" مع المخرج هادي الباجوري ويقوم حاليا بعمليات المونتاج ليكون جاهزا للعرض في السينمات للجمهور.



احمد السبكي واحمد حاتم

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من ناحية أخرى، يُعرض للفنان أحمد حاتم حاليا في دور السينما فيلم "الغسالة"، الذى يعد آخر أعماله السينمائية، .. ويشاركه في البطولة كل من محمود حميدة، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎.‎

‎جدير بالذكر أن فيلم "‎الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًا شركة "دولار فيلم".

وكان وضع الفنان أحمد حاتم صناع فيلم "ريتسا" فى ورطة بعد اعتذاره عن العمل فى اللحظات الأخيرة وقبل انطلاق التصوير، حيث تم الانتهاء من التحضيرات والبروفات ومعاينة أماكن التصوير، وتحديد موعد بدء التصوير منتصف الأسبوع الماضى، إلا أنه قدم اعتذاره للشركة المنتجة دون الإعلان عن السبب الذى جعله ينسحب من العمل.

وقرر صناع الفيلم الذى يكتبه معتز فتيحه ويخرجه أحمد عبد الله صالح، تأجيل البدء فى تصوير لحين التعاقد مع بطل جديد خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من التعاقد مع كل من محمود حميدة، ميرهان حسين، محمد الشرنوبى، مايان السيد، رحمة حسن وعدد آخر من الفنانين، على أن يتم تصويره ما بين القاهرة والاسكندرية والغردقة.