شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "للإيجار" من مصر الجديدة لـ الإسكندرية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق عمل فيلم «للإيجار» تصوير أولى مشاهد الفيلم منذ يومان داخل إحدى الفيلات بمنطقة مصر الجديدة، حيث تم تصوير عدد من المشاهد الداخلية بحضور طاقم العمل، وذلك قبل الإستعداد للسفر لتصوير باقي مشاهد العمل بعدد من الشوارع بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يسافر أبطال الفيلم مساء غد الجمعة للإسكندرية للتصوير بين أكثر من لوكيشن داخل المدينة الساحلية ثم العودة إلى القاهرة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن «الوحدة والعزلة» حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.

الفيلم من بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وجيهان خليل وياسر الطوبجى وعصام السقا وهايدي رفعت، وإنتاج محمد دياسطى، ومحمد الحمادى، من إخراج وتأليف إسلام السيد بلال، ومدير تصوير رامي سالم، ومن المقرر أن يمتد تصوير الفيلم فى مدينة الأسكندرية لمدة أسبوعان ثم يدخل الفيلم مرحلة المونتاج ليكون جاهز للعرض فى الموسم الشتوى المقبل.