شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى لـ شيرين عبد الوهاب: "كل سنة وأنتى صندوقى الأسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة منة شلبى صديقتها الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها الـ40، ونشرت منة صورا جمعتها بـ شيرين، عبر تويتر، وعلقت عليها قائلة: "البنت الحلوة دى النجمة الكبيرة أوى دى أختى، وصاحبة عمرى وروح قلبى، عيد ميلادها النهاردة كل سنة وأنتي أحلى أم لهنا ومريم، وكل سنة وأنتى أختى، وسندى و صندوقي الأسود، وكل سنة وأنتى بارة بأهلك، وحبيبة قلب صحابك وروح قلبى، وعقبال مليون سنة وأنتي حبيبة قلبى".

النجمة شيرين عبد الوهاب تحتفل اليوم الخميس بعيد ميلادها، حيث بدأت شيرين مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية "اه يا ليل" لكنها لم تكن أول أغانيها، حيث ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك" فى عام 2000 وكانت الأغنية ضمن ألبوم "صورة ودمعة" للفنان محمد محيى.

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من ناحية أخرى، تنتظر منة شلبي عرض فيلمها الجديد "النمس والإنس" قريبا، وشاركت في بطولته مع محمد هنيدي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.