شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يبدأ حفل ذكرى نصر أكتوبر بمدينة الجلالة بأغنية "حلم عمرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، النجم خالد سليم، حفله الغنائي بأغنية "حلم عمرى" والذي يقام احتفالا بالذكرى الـ 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمدينة الجلالة بالعين السخنة.

الحفل من تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تحرص على مشاركة الشعب المصرى الاحتفال بالذكرى الـ 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال عرض حفلات لمجموعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، والتى تقام من داخل مدينة الجلالة بالعين السخنة.

ويحيى الحفلات النجم الإماراتى حسين الجسمى، والنجم خالد سليم، والنجم حكيم، والنجم محمود العسيلى، والنجم مصطفى حجاج، حيث سيقدم كل منهم باقة متنوعة من أغانيه، بالإضافة إلى عدد من الأغانى الوطنية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وفى سياق آخر يواصل خالد سليم، تصوير دوره في مسلسله الجديد "جمال الحريم" مع اللبنانية نور بقيادة وتأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، ويشارك في بطولته دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

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