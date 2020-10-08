شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رسائل من شيرين عبد الوهاب لجمهورها بعيد ميلادها.. أبرزها عن حسام حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب الحديث لمتابعيها والتعبير عن كم السعادة التي تشعر بها بمناسبة عيد ميلادها والرسائل التي تلقتها على مدار اليوم من محبيها وجمهورها، حيث تطرقت للعديد من الأمور حولها بأكثر من تغريدة أبرزها حينما تعرضت لزوجها المطرب حسام حبيب وكتبت : "على المستوى الشخصي أنا سعيدة جداً بأحسن زوج في الدنيا لأنه جوزي و أخويا وصديقي وابني و سعيدة ببناتي وعيلتي ربنا يباركلي فيهم وكل جمهوري في الوطن العربي كله اللي بيخليني احس أن كل البلاد بلدي".



شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب

كما كتبت تغريدة أخري قالت فيها : " سعيدة وبضحك علشان ببص علي كل حاجة بإيجابية، زي إني الحمد لله على مدار ٢٠ سنة مقصرتش في شغلي وعملت شغلي بمنتهى الحب والحمد لله نجحت في كل حاجة عملتها وربنا كان توفيقه كبير".



شيرين عبد الوهاب تكشف سبب سعادتها

وكانت بدأت رسائل شيرين عبد الوهاب لمتابعيها حين كتبت : " كل سنة وانتم عيدي، دعاء أمي ليا كان محبتكم، ورضا ربنا عليا محبة الناس .. ديمها عليا يا رب! السنة دي أول مرة بيجي عليا يوم ميلادي وألاقي نفسى بضحك وسعيدة".

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شيرين عبد الوهاب

كما واصلت التعبير عن فرحتها بكتابة : "سعيدة بنجاحي ونجاح زمايلي وزميلاتي علشان احنا بنسعد الناس بشغلنا وأتمنى يبقوا بصحة كويسة وبشكر كل إنسان ساعدني في حياتي علشان أوصل للي انا فيه دلوقتي".



شيرين عبد الوهاب فى ثاني تغريدة لها

النجمة شيرين عبد الوهاب تحتفل اليوم الخميس بعيد ميلادها، حيث بدأت شيرين مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية "اه يا ليل" لكنها لم تكن أول أغانيها، حيث ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك" فى عام 2000 وكانت الأغنية ضمن ألبوم "صورة ودمعة" للفنان محمد محيى.