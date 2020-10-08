شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تطرح أغنية "إلى بيروت الأنثى" مع الاعتذار لنزار قبانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة من التشويق لأغنيتها الجديدة لموطنها بيروت، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، أحدث أغانيها التي تحمل اسم "إلى بيروت الأنثى"، وذلك عبر أكثر من تطبيق، حيث أعلنت عن ذلك من خلال حسابها الرسمي علي موقعي تويتر وانستجرام، حين كتبت: "من قصيدة إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار للشاعر الكبير نزار قباني، ألحان هشام بولس، توزيع باسم رزق".



نانسى عجرم على تويتر

جدير بالذكر أن أغنية "إلى بيروت الأنثى"، مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قباني "إلى بيروت الأنثى مع حبي"، والتي قدمها قبل 39 عام وتحديداً سنة 1981، كما تغنى بها الكثيرون عقب وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت الأخير.

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وكانت كشفت النجمة اللبنانية نانسى عجرم عن موعد طرح أغنية جديدة لها من خلال تغريدة لها عبر "تويتر، قالت فيها "لكل عشاق بيروت الكتار وكل شخص مآمن إنو بيروت ما بتموت.. اسمعوا غنيتي الجديدة 7 مساءً بتوقيت لبنان على كل المواقع الموسيقية بيروت"، كما قالت في تغريدة أخرى: "إِنَّ كَونًا لَيسَ لُبنَانُ فِيهِ.. سَوفَ يَبقَى عَدَمًا أَو مُستَحِيلاَ.. #بيروت".



نانسى عجرم

يذكر أن نانسى عرضت، حفلها الغنائي الأخير الذي شاركت فيه عبر تطبيق "تيك توك" منذ نحو 5 أيام، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، حتى يستطيع من لم يشاهد الحفل على التطبيق، أن يشاهده على يوتيوب حيث نشرت عبر حسابها على تويتر مقطع الفيديو معلقة: "برنامج Tiktok 2020 Live Show متوفر الآن على قناتي على YouTube استمتع بالمشاهدة".