شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب عن احتفال محبيها بعيد ميلادها: أول يوم ميلاد ألاقى نفسى سعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسائل عديدة تلقتها الفنانة شيرين عبد الوهاب بمناسبة عيد ميلادها الذى تزامن مع اليوم، مثلما ظهر على وسائل السوشيال ميديا المختلفة من تعليقات لجمهورها ممن حرصوا على تهنئتها بتلك المناسبة، وهو الأمر الذى دفعها للرد علي هذا الكم من الرسائل عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، حين كتبت : " كل سنة وانتم عيدي، دعاء أمي ليا كان محبتكم، ورضا ربنا عليا محبة الناس .. ديمها عليا يا رب! السنة دي أول مرة بيجي عليا يوم ميلادي وألاقي نفسى بضحك وسعيدة".

شيرين عبد الوهاب ولم تكتف شيرين بتلك التغريدة وإنما واصلت التعبير عن فرحتها بكتابة : "سعيدة بنجاحي ونجاح زمايلي وزميلاتي علشان احنا بنسعد الناس بشغلنا وأتمنى يبقوا بصحة كويسة وبشكر كل إنسان ساعدني في حياتي علشان أوصل للي انا فيه دلوقتي". Advertisements

شيرين عبد الوهاب فى ثاني تغريدة لها ومن أبرز الرسائل التي تلقتها شيرين عبد الوهاب حينما هنأتها النجمة منة شلبى بعيد ميلادها الـ40، ونشرت منة صورا جمعتها بـ شيرين، عبر تويتر، وعلقت عليها قائلة: "البنت الحلوة دى النجمة الكبيرة أوى دى أختى، وصاحبة عمرى وروح قلبى، عيد ميلادها النهاردة كل سنة وانتي أحلى أم لهنا ومريم، وكل سنة وانتى أختى، وسندى و صندوقي الأسود، وكل سنة وانتى بارة بأهلك، وحبيبة قلب صحابك وروح قلبى، وعقبال مليون سنة وانتي حبيبة قلبى". النجمة شيرين عبد الوهاب تحتفل اليوم الخميس بعيد ميلادها، حيث بدأت شيرين مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية "اه يا ليل" لكنها لم تكن أول أغانيها، حيث ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك" فى عام 2000 وكانت الأغنية ضمن ألبوم "صورة ودمعة" للفنان محمد محيى.

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