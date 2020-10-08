شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين ماكفى تتوقع حملها فى الطفل الأول من زوجها ديفيد فوستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع المغنية العالمية كاثرين ماكفي البالغة من العمر 36 عامًا، أن تكون حامل في طفلها الأول من زوجها ديفيد فوستر البالغ من العمر 70 عامًا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر أن كاثرين ماكفي حامل بطفل من منتج الموسيقى البالغ من العمر 70 عامًا، وسيكون الطفل الأول لكاثرين والسادس لـ ديفيد فوستر الذي لديه 5 بنات بعدما تزوج 5 مرات من بي جيه كوك وريبيكا داير وليندا طومسون ويولاندا حديد وماكفي.



كاثرين ماكفي وزوجها ديفيد فوستر

ولدت طفلته الأولى، أليسون جونز فوستر، عندما كان ديفيد يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، فيما كانت كاثرين ماكفي متزوجة في وقت سابق خلال الفترة من 2008 إلى 2016 من نيك كوكاس، وفي يونيو 2019، تزوجت النجمة الامريكية كاثرين ماكفي من منتج الموسيقى ديفيد فوستر ذو، وذلك في العاصمة البريطانية لندن .



كاثرين ماكفي وديفيد فوستر

وفي وقت سابق، التقطت عدسات مصورى "الباباراتزى" عدة صور لكاثرين ماكفى المغنية والممثلة الشهيرة البالغة من العمر 35 عاما، وهى تتجول بأحد شوارع لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وظهرت كاثرين ماكفى التى تزوجت مؤخرا النجم العالمى ديفيد فوستر الباغ من العمر 69 عامًا، وهى مرتدية فستان أبيض قير "floral" حمل إمضاء دار أزياء "Zimmermann" ووصل سعره إلى 735 جنيها إسترلينيا.