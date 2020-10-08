شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبناء حنان ترك فى مرحلة الطفولة.. وجمهورها: شبهك أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت الفنانة حنان ترك أن تتفاعل مع جمهورها ومعجبيها على منصات السوشيال ميديا، بين الحين والآخر، من خلال مشاركتها الأدعية القرآنية واحتفالها بالمناسبات الوطنية أو نشرها لبعض الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، آخرها صور ابنيها يوسف وآدم وهما في مرحلة الطفولة.



ابن الفنانة حنان ترك

الفنان حنان ترك، نشرت صورتين لابنيها يوسف وآدم عبر حسابها الشخصي على انستجرام، وعقب ذلك انهالت التعليقات عليها من قبل أصدقائها النجوم ومعجبيها أيضا، حيث قالت إحدى المتابعات :" حتة منك ما شاء الله ربنا يحفظه و يبارك فيه"، فيما قالت أخرى :" نسخة منك سبحان الله، ما شاء الله ربنا يحفظه". وعلقت متابعة أيضا قائلة :" شبهك اوي ما شاء الله".



ابن حنان ترك

Advertisements

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة حنان ترك، عن عودتها لجمهورها خلال الفترة المقبلة بطريقة جديدة، وذلك وفقاً لما ذكرته عبر حسابها الرسمى على فيس بوك.









حنان ترك أعلنت أنها ستكون على تواصل مع محبيها ومتابعيها كل خميس، وذلك من خلال فيديو لايف تجيب فيه عن كافة التساؤلات، كما طلبت من متابعيها الاشتراك فى قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، بهدف مشاهدة كافة الفيديوهات التى ستطل بها عليهم.

كما طالبت الجمهور، بعدم الانسياق وراء الحسابات التى تنتحل شخصيتها بقولها : "نرجو من الجميع تحرى الدقة فيما ينشر منى وعنى حيث إنى لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة على انستجرام وتويتر، وهذا الحساب على فيس بوك، وجارى توثيقه، وأنا غير مسؤولة عن أى شيء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميًا".