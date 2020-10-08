شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى فى رسالة لمحاربات سرطان الثدى: أكتوبر شهر التوعية والوقاية خير من العلاج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة ليلى علوي على دعم محاربي سرطان الثدى من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حينما نشرت فيديو لها تحدثت فيه بمناسبة أن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بهذا المرض، وقالت: "‏شهر أكتوبر من كل سنة هو شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدي.. لازم نفضل فاكرين إن الكشف المبكر مهم وبيقصر رحلة العلاج وبيعجل بالشفا، وكمان نفضل فاكرين إن صحتنا مهمة ووجودنا مهم وإن الوقاية خير من العلاج".

يذكر أن ليلى علوي وافقت بشكل مبدئي على المشاركة في بطولة مسلسل "بين السماء والأرض"، عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ولم توقع العقد بشكل رسمي منتظرة استكمال كتابة الحلقات.

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وكانت احتفلت النجمة ليلى علوى بالذكرى الـ 47 على إنتصارات أكتوبر، حيث عبرت عبر تويتة على حسابها على موقع التدوينات عن عظمة الجيش المصرى ودورها فى حفظ الأمان للشعب المصرى عبر عقود طويلة من الزمان، وكتبت قائلة: "‏النهاردة بنحتفل كلنا مصريين وعرب بيوم من أجمل أيام حياتنا وهو ذكرى نصر أكتوبر العظيم يوم الكرامة والمجد والعزة لنا جميعًا رحلة شاقة وتخطيط استمر سنين وقوة وعزيمة لا تلين جيش قوي ومثابر وشعب مصر على النصر واسترداد الحق والكرامة".

وكانت الفنانة ليلى علوى مؤخرا قد دعمت حملة "حب المحلى" لدعم الصناعات والحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة، كما حثت جمهورها على شراء المنتجات المحلية وإنتاج المصنوعات اليدوية.

وكتبت ليلى علوى عبر حسابها الرسمى على إنستجرام قائلة: "مش صحيح إن لازم الأدوار الكبيرة تقوم بيها فقط الجهات الرسمية والمؤسسات الكبيرة، دايمًا أنا وأنت وكل واحد فينا قادر يساعد بشكل ما.. قادر يحقق فرق ويمد إيده لفرد وأسرة ومجتمع صغير بيسعى بجهد وشرف وموهبة كبيرة كمان إنه يعيش حياة كريمة".