شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تحتفل بمرور 10 سنوات على زواجها من محمد سامى في 10 صور ورسالة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة مي عمر على الاحتفال بمناسبة مرور 10 سنوات على زواجها من المخرج محمد سامي، وذلك عبر استعراض صور لهما معًا خلال رحلتهما، بالإضافة إلى التعليق عليها بوصلة غزل في زوجها، حين كتبت: "الذكرى العاشرة السعيدة مع حبيبي وزوجي وصديقي المفضل، شكرًا لك على هذه الحياة الرائعة بجانبك، تملأ قلبي بالحب، أحب صنع الذكريات معك، وأتطلع إلى عيش العديد من السنوات العظيمة معًا، لا شيء في الحياة منطقي بدونك أحبك".



محمد سامى ومى عمر

وكان حرص المخرج محمد سامي علي الاحتفال بمناسبة مرور 10 سنوات زواج من الفنانة مي عمر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام حين نشر صورتها وعلق عليها بكتابة كلمات تغزل فيها من خلالها حين قال: "ذكرى زواج سعيدة، 10 سنوات حتى الآن، 10 سنوات من الحب والرعاية والمشاركة الإيجابية والدعم، مي أنتي العالم بالنسبة ليا".



محمد سامى مع مى عمر

كما سبق وشاركت الفنانة مي عمر، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا من كواليس مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، وتخوض فيه مي عمر البطولة المطلقة الأولى لها فى الدراما التليفزيونية، وتجسد دور مطربة تبحث عن النجوميه.

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محمد سامى يحمل مى عمر

وعلقت مي عمر على الصور قائلة: "وحشتوني جدا يا رفاقي، أعلم أنني كنت خارج وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا ولكني أعمل على مشروعي الجديد " لؤلؤ" ، مسلسلي التلفزيوني الجديد. إنه يأخذ كل وقتي وطاقني".

وأضافت: "الحلم لا يتحقق من خلال السحر فهو يتطلب العمل الجاد والليالي الطوال والتفاني. لقد عملنا بجد كل الفريق معًا لنقدم لك أفضل ما في وسعنا، أعدكم بمسلسل تلفزيوني جيد الصنع مع الكثير من المفاجآت! ترقبوا # لؤلؤة".

مسلسل "لؤلؤ" تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.