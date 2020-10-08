شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحتفل بعيد ميلاد شيرين عبد الوهاب وتصفها بـ"يا كل المشاعر والصدق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المطربة أصالة على تهنئة الفنانة شيرين عبد الوهاب بمناسبة عيد ميلادها الذى يتزامن اليوم من خلال رسالة لها عبر موقع تويتر حيت كتبت تغريدة قالت فيها: "شيري الغالية كلّ سنة وانتي بخير وصحّة ونجاح ياصاحبة القلّب الطيًب.. ياكلّ المشاعر والصدق انتي، الله يسعدّ قلبك ياحبيبة الملايين".



اصالة لـ شيرين

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وكانت ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تهنئة جمهورها من خلال رسائل لمتابعيها والتعبير عن كم السعادة التي تشعر بها بمناسبة عيد ميلادها والرسائل التي تلقتها على مدار اليوم من محبيها وجمهورها، حيث تطرقت للعديد من الأمور حولها بأكثر من تغريدة أبرزها حينما تعرضت لزوجها المطرب حسام حبيب وكتبت: "على المستوى الشخصي أنا سعيدة جدًا بأحسن زوج في الدنيا لأنه جوزي وأخويا وصديقي وابني وسعيدة ببناتي وعيلتي ربنا يباركلي فيهم وكل جمهوري في الوطن العربي كله اللي بيخليني احس أن كل البلاد بلدي".

كما كتبت تغريدة أخري قالت فيها: "سعيدة وبضحك علشان ببص علي كل حاجة بإيجابية، زي إني الحمد لله على مدار ٢٠ سنة مقصرتش في شغلي وعملت شغلي بمنتهى الحب والحمد لله نجحت في كل حاجة عملتها وربنا كان توفيقه كبير".

وكانت بدأت رسائل شيرين عبد الوهاب لمتابعيها حين كتبت : " كل سنة وانتم عيدي، دعاء أمي ليا كان محبتكم، ورضا ربنا عليا محبة الناس .. ديمها عليا يا رب! السنة دي أول مرة بيجي عليا يوم ميلادي وألاقي نفسى بضحك وسعيدة".

كما واصلت التعبير عن فرحتها بكتابة : "سعيدة بنجاحي ونجاح زمايلي وزميلاتي علشان احنا بنسعد الناس بشغلنا وأتمنى يبقوا بصحة كويسة وبشكر كل إنسان ساعدني في حياتي علشان أوصل للي انا فيه دلوقتي".