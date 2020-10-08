شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج عن تأجيل فيلم No Time To Die" : الوقت غير مناسب لطرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع النجم العالمي دانيال كريج ، الذي يلعب دور جيمس بوند ، في "No Time To Die"عن قرار تأجيل طرح الفيلم حتى أبريل 2021.

قال كريج ، أثناء ظهوره في برنامج "The Tonight Show With Jimmy Fallon"، احتفالًا بتاريخ إطلاق أول فيلم بوند "Dr. No"في عام 1962.

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قال كريج: "نريد فقط أن يذهب الناس لمشاهدة هذا الفيلم بالطريقة الصحيحة وبطريقة آمنة"، وأضاف" دور السينما في جميع أنحاء العالم مغلقة في الوقت الحالي...ونجن نريد إطلاق الفيلم في نفس الوقت في جميع أنحاء العالم ، وهذا ليس الوقت المناسب ..لذلك سيكون 2 أبريل يومنا".

كما تحدث كريج عن الشخصية الأكثر شهرة في عالم أفلام الجاسوسية قائلا "لقد قدمت لشخصية جيمس كل ما بوسعي...أنا سعيد للغاية لأنني عدت في هذا الجزء كان لدينا الكثير من الخيوط المفتوحة التي لم نكن قد ربطناها، لم أشعر بأن القصة مكتملة".

كما تحدث كريج عن رغبته في إنهاء القصة التي بدأت مع "كازينو رويال" ، الذي في عام 2006، وذكر الممثل أنه عندما تلقى أخبارًا انه سيؤدي دور بوند قبل 15 عامًا ، كان يصور مع نيكول كيدمان في مدينة بالتيمور، وكان يشتري البقالة في الوقت الذي تلقى فيه المكالمة، فترك البقاله جانيا واشترى كل أدوات عمل المارتيني "خليط من الكحول"، وقال ""لم أتناول مارتيني من قبل ولم أخلط المارتيني لنفسي أبدًا ، ولم أشرب المارتيني من قبل."