شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا: سعيدة بالانضمام لمجلس "جائزة فرصة الأرض" بجانب الأمير وليام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة الكولومبية شاكيرا، عن سعادتها للانضمام لمجلس "جائزة فرصة الأرض"، بجانب الأمير وليام دوق كامبريدج، كأحد أعضاء المجلس، قائلة: "الجائزة البيئية الأكثر طموحًا فى التاريخ".

وقالت شاكيرا فى تغريدات عبر حسابها الرسمى بتويتر: "متحمسة لأخبركم عن جائزة فرصة الأرض، الجائزة البيئية الأكثر طموحًا في التاريخ، وفخورة بالانضمام إلى الأمير وليام كعضو مجلس الجائزة".

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وتابعت :"تم تصميم EarthshotPrize لإلهام الحلول الإبداعية لإصلاح الأضرار التى لحقت بكوكبنا خلال هذه السنوات العشر القادمة الحاسمة، ولإحداث تغيير حقيقي، ولا أطيق الانتظار لرؤيته يحدث".



شاكيرا

ويضم المجلس عدد من المشاهير على رأسهم الأمير وليام دوق كامبريدج، والملكة رانيا العبد الله ملكة الأردن.