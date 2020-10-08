شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تصوير Jurassic World: Dominion لإصابة بعض من فريق العمل بـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم Jurassic World: Dominion إيقاف التصوير وذلك بعد أن ثبتت إصابة العديد من الأشخاص المشاركين في الإنتاج بفيروس كورونا الجديد، وقال المتحدث باسم مجموعة يونيفرسال لموقع هوليوود ريبورتر: "في وقت متأخر من الليلة الماضية، علمنا أن هناك بعضا من فريق العمل حصل علي نتيجة إيجابية تثبت الإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من أن الاختبارات اللاحقة أثبتت أنها سلبية من قبل ، ولاتباعنا لبروتوكولات صارمة ولضمان أن سلامة ورفاهية طاقمنا بالكامل تم اخبار المصابين عزل أنفسهم حاليًا ، وكذلك أولئك الذين تواصلوا معهم ونتيجة لذلك ، تم إيقاف التصوير مؤقتًا وسيُستأنف وفقًا لإرشادات السلامة المعمول بها ".
وكانت قد أعلنت شركة Universal و Amblin Entertainment ، عن تأجيل طرح فيلم Jurassic World: Dominion، من 11 يونيو 2021، إلى 2022، وذلك بعد تأخير الإنتاج واستمرار حالة عدم اليقين وسط جائحة فيروس كورونا المستمر.
وكشف موقع ديلي ميل عن استعداد كافة المشاركين في فيلم Jurassic World: Dominionلخضوعهم لاختبارات فيروس كورونا، قبل الشروع في استئناف تصوير الفيلم، واكد الموقع أن صناع الفيلم يضعون اجراءات صارمة خوفا من توقف التصوير مرة أخرى في حالة الاشتباه باصابة أحد من العاملين بالفيلم.
وكشف موقع فارايتي عن قيام الشركة المنتجة لفيلم Jurassic World: Dominion بتخصيص وحدة صحية كاملة ستقوم بمرافقة طاقم العمل أثناء تصوير الفيلم في المملكة المتحدة، وأوضح الموقع أن الوحدة الصحية ستكون مسئولة عن الكشف الدوري علي طاقم العمل والحفاظ علي صحتهم والإطمئنان لعدم وجود أي عدوي بفيروس كورونا أثناء العمل، وحرصت الشركة المنتجة علي وضع شرط ارتداء الكمامة كأساس لبدء العمل خاصة للأشخاص ممن لا يقفون أمام الكاميرات.
وكان موقع ديدلاين كشف عن استعداد شركة Universal لإستئناف تصوير فيلم Jurassic World: Dominion في المملكة المتحدة يوم ٦يوليو المقبل ليكون بذلك هو أول فيلم يستأنف تصويره بالمملكة بعد تفشي فيروس كورونا وتوقف جميع الأفلام السينمائية وغلق دور العرض السينمائي حول العالم.
Jurassic World: Dominion واحد من أبرز الأفلام المنتظرة لما لها من شعبية كبيرة لدى الجمهور، ولكن شركة Universal أوقفت التصوير حيث كان العمل يصور منذ شهر فبراير فى لندن لكن الفيروس وتفشيه فى البلاد أوقف التصوير.
الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشن لاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر سى، وسكوت هيز، وديواندا وايز، وإيزابيلا سيرمون، ومامودو أثى
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