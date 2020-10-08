شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تصوير Jurassic World: Dominion لإصابة بعض من فريق العمل بـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم Jurassic World: Dominion إيقاف التصوير وذلك بعد أن ثبتت إصابة العديد من الأشخاص المشاركين في الإنتاج بفيروس كورونا الجديد، وقال المتحدث باسم مجموعة يونيفرسال لموقع هوليوود ريبورتر: "في وقت متأخر من الليلة الماضية، علمنا أن هناك بعضا من فريق العمل حصل علي نتيجة إيجابية تثبت الإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من أن الاختبارات اللاحقة أثبتت أنها سلبية من قبل ، ولاتباعنا لبروتوكولات صارمة ولضمان أن سلامة ورفاهية طاقمنا بالكامل تم اخبار المصابين عزل أنفسهم حاليًا ، وكذلك أولئك الذين تواصلوا معهم ونتيجة لذلك ، تم إيقاف التصوير مؤقتًا وسيُستأنف وفقًا لإرشادات السلامة المعمول بها ".

وكانت قد أعلنت شركة Universal و Amblin Entertainment ، عن تأجيل طرح فيلم Jurassic World: Dominion، من 11 يونيو 2021، إلى 2022، وذلك بعد تأخير الإنتاج واستمرار حالة عدم اليقين وسط جائحة فيروس كورونا المستمر.