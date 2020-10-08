شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدى: فخورة بتقديمى مؤتمر مهرجان الجونة وسأتواجد فى الفعاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الإعلامية لميس الحديدى المؤتمر الصحفى للمهرجان الجونة السينمائى الذى أقيم ظهر اليوم الخميس، وقالت فيه إن المهرجان يدعم الأصوات الشابة والأصيلة وإن القائمين أصروا أن تبقى الدورة الرابعة ويستمر المهرجان رغم كل التحديات ورغم الظروف وفى الوقت الذى تلغى فيه المهرجانات دوارتها وأصروا على الاستمرار وسند الصناعة والمساعدة فى استقبال مشيرة أنها فخورة بتقديمها للمؤتمر وانها ستكون موجودة فى المهرجان والفاعليات وفخورة بوجدها مع صناع السينما.



الاعلامية لميس الحديد تقدم مؤتمر مهرجان الجونة

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وتشارك المخرجة أنيسة داود فى مسابقة الافلام القصيرة حيث تقدم فيلمها "البانو" (تونس، فرنسا)، ويتناول الفيلم قصة أب يُجبر على مجالسة طفله بمفرده لأول مرة، الأمر الذى يدفعه إلى مواجهة مخاوفه الدفينة بعد عرضه فى برنامج آفاق (أوريزونتي) الخاص بالدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، يُعرض فى الجونة فيلم جاسمين ترينكا القصير الأول "أن أصبح أمي" (إيطاليا).

يحكى الفيلم، الذى تقوم ببطولته الممثلة الإيطالية الشهيرة ألبا رورفاكر، قصة أم وابنتها تمضيان فى دروب روما الخالية، تتبادلان حمل الحقيبة الثقيلة، نحو الوصول إلى اللحظة الخاطفة التى ستتكشف خلالها عمق العلاقة التى تربط بين الأم وطفلتها.

ينضم فيلم إيفان ميلوسافليفيتش "حدود الأزرق" (صربيا، سلوفينيا) إلى المسابقة. يراقب الفيلم صياد عجوز أمضى حياته بأكملها باحثًا عن أكبر سمكة فى نهر الدانوب وغيرها.