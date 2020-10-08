فيديو| أجرأ اعترافات روبي: المخرج طلب تقديم "أنت عارف ليه" بطريقة مثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أثارت كليبات أغاني "أنت عارف ليه" و"ليه بيداري كدة"، موجات غضب عنيفة، كادت أن تنهي مشوارها، قبل أن يبدأ، هي الفنانة روبي، التي أصبحت واحدة من أشهر نجمات الفن السنوات الماضية..

ومع احتفالنا اليوم بعيد ميلادها الـ39، نرصد ما قالته عن موقفها من هذه الكليبات عند تقديمها، وموقفها منها حاليا..

روبي تحدثت عن كليب "أنت عارف ليه"، وقالت خلال ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" عام 2016: "المخرج طلب أن أقدمه بطريقة (مثيرة)، وعندهم (المثيرة يعني الكيوت)، وأنا دخلت أنفذ مثل أي دور يصلني، وبالبداية كنت أقول بهبل (وإيه يعني عادي)، بس بعد رد الفعل على الكليب (شوية اتخضيت)، وبعدها قلت (لأ مش هينفع)."

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وعن ارتدائها لبدلة رقص في الكليب، قالت روبي "لم يكن عندي وعي كفاية وقتها، لتحديد ما يجب أن أفعله أو ما لايجب، وكنت مبسوطة وفرحانه فقط، وكنت وقتها قاصر".

روبي اسمها الأصلي رانيا حسين محمد توفيق، وولدت فى 8 أكتوبر عام 1981.