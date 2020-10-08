الجمهور يهاجم علي غزلان ويطالب بمحاكمته.. عرض حياة صديقه للخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرض "اليوتيوبر" علي غزلان، لانتقادات لاذعة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يقود سيارته على سرعة 250 كيلو متر في الساعة، وهو ما تسبب في ترويع أحد أصدقائه الذي كان يستقل معه السيارة، بحسب ما ظهر في الفيديو.

ووجه منتقدو "غزلان"، عدة اتهامات له بعد الفيديو المتداول، بينها تعريض حياة الأشخاص للخطر، والتسبب في ترويع إنسان (إذ ظهر صديقه وهو يصرخ ويستنجد من أجل تقليل السرعة)، فضلًا عن كسر القواعد المتبعة للمرور.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور كالتالي: "المفروض إنه دارس طب وشاف إصابات وحوادث موت كتير"، "المفروض يتحاكم"، "اللي ميعرفهوش علي غزلان إن اللي بيعمله ده مش شطارة منه ده ستر وهينتهي في لحظة"، "تعريض حياة الناس للخطر من أجل المشاهدات".