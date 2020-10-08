يوم حساب.. 5 رسائل لشيرين عبدالوهاب في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب على توجيه عددا من الرسائل لجمهورها وزملائها وزوجها وابنتيها ووالدتها من خلال عدة تغريدات عبر "تويتر"، تزامنًا مع عيد ميلادها.

وغردت شيرين: "كل سنة وأنتم عيدي، دعاء أمي ليا كان محبتكم، ورضا ربنا عليا محبة الناس، ديمها عليا يا رب، السنة دي أول مرة بيجي عليا يوم ميلادي وألاقي نفسي بضحك وسعيدة".

وقالت في تغريدة أخرى: "كل سنة كان بيكون اليوم ده بالنسبالي يوم حساب أنا عملت إيه ومعملتش إيه وكان لازم أعمل إيه، لكن السنة دي حاسة إن فيه حاجة مختلفة وأهدافي اختلفت".

Advertisements

وأضافت: "سعيدة وبضحك علشان ببص علي كل حاجة بإيجابية، زي إني الحمد لله على مدار ٢٠ سنة مقصرتش في شغلي وعملت شغلي بمنتهى الحب والحمدلله نجحت في كل حاجة عملتها وربنا كان توفيقه كبير".

وتابعت "شيرين": "على المستوى الشخصي أنا سعيدة جدًا بأحسن زوج في الدنيا لأنه جوزي وأخويا وصديقي وابني وسعيدة ببناتي وعيلتي ربنا يباركلي فيهم وكل جمهوري في الوطن العربي كله اللي بيخليني احس أن كل البلاد بلدي".

كما وجهت رسالة لزملائها بالوسط الفني قائلة: "سعيدة بنجاحي ونجاح زمايلي وزميلاتي علشان احنا بنسعد الناس بشغلنا وأتمنى يبقوا بصحة كويسة وبشكر كل إنسان ساعدني في حياتي علشان أوصل للي أنا فيه دلوقتي".

وتحتفل شيرين عبدالوهاب، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الـ40، إذ أنها من مواليد 8 أكتوبر 1980.