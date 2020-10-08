بينهم كندة علوش.. "الجونة السينمائي" يعلن أسماء من لجان تحكيم دورته الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف القائمون على الدورة الرابعة من "الجونة السينمائي"، بعض أسماء أعضاء لجان تحكيم مسابقاته، قبل أسبوعين من إنطلاق فعاليات المهرجان في 23 أكتوبر الجاري.

وقع اختيار إدارة مهرجان الجونة السينمائي على الفنانة السورية كندة علوش، لتنضم لأعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، كما تم اختيار الفنان آسر ياسين للمشاركة في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة.

وتشهد مسابقات المهرجان مشاركة المخرج أمجد أبو العلاء، الذي شارك الدورة الماضية بفيلمه "ستموت في العشرين"، كما تنضم للجان التحكيم هذا العام المخرجة ماريان خوري.

مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان دولي يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات، وأن يكون حلقة وصل بين صناع الأفلام العرب ونظرائهم الدوليين، كما يسعى ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي من خلال منصة الجونة السينمائية.