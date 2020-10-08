إيرادات "الخطة العايمة" تتخطى نصف المليون جنيه في يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي، الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر، فيلم "الخطة العايمة"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، أمام "توأم روحي"، "زنزانة 7"، "الغسالة".
وحقق الفيلم في ثاني أيام عرضه، إيراد قُدر بـ281 ألفا و251 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 531 ألفا و338 جنيها.
"الخطة العايمة" تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل، إخراج معتز التوني.
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