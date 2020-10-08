أبرز تعليقات الجمهور على "برومو" فيلم "الصندوق الأسود" لمنى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت شركة أفلام مصر العالمية ونيو سينشري وسينرجي الإعلان الرسمي لفيلم الإثارة الصندوق الأسود والذي يقوم ببطولته منى زكي، محمد فراج ومصطفى خاطر، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.

لاقى الفيلم منذ طرحه على موقع "فيسبوك"، ردود فعل واسعة، من قِبل الجمهور، الذي عبر عن انتظار عرضه، وجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي: "كل التوتر ده في التريلر بس أومال الفيلم حيبقى عامل إزاي"، "شكله حلو بالتوفيق"، "منى زكي عبقرية"، "هو الفيلم كله في بيت واحد بس"، "شكله هيبقى تحفة"، "الفيلم شكله هيبقى جامد"، "أخيرًا أفلام"، "هي دي الأفلام اللي ندخلها".

وتجسد منى زكي دور ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم. تحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.

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ومن خلال الإعلان الرسمي للفيلم نرى ياسمين وقد أصبحت وحدها في مواجهة لصّين، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر، فهل سيصمد الجنين أمام كل هذه المطاردات العنيفة حتى النهاية؟

الفيلم من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة.

الصندوق الأسود من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.