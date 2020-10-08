شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لحسام حبيب: أحسن زوج في الدنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على توجيه رسالة لزوجها المطرب حسام حبيب، من خلال حسابها بموقع "تويتر"، تزامنًا مع عيد ميلادها.
وغردت "شيرين": "على المستوى الشخصي أنا سعيدة جدًا بأحسن زوج في الدنيا لأنه جوزي وأخويا وصديقي وابني".
وأضافت: "سعيدة ببناتي وعيلتي ربنا يباركلي فيهم وكل جمهوري في الوطن العربي كله اللي بيخليني احس أن كل البلاد بلدي".
وهنأ حسام حبيب زوجته شيرين بعيد ميلادها قائلًا: "دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي، كل سنة وأنتِ أحلى وأطيب وأجمل وأحن وأجدع شيرين في الدنيا، ربنا ما يحرمنيش منك ويبعد عنك وعننا كل حاجة وحشة".
وتحتفل النجمة شيرين عبدالوهاب، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الـ40، فهي مواليد 8 أكتوبر 1980.
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