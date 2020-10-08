مغني الراب دريك يطلق خط أزياء رياضية خصصت كامل عائداته لضحايا انفجار بيروت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أكتوبر 2020 10:48 مساءً - رغم تأخر مغني الراب والمنتج الموسيقي الكندي العالمي أوبري دريك غراهام الشهير بلقب" دريك" البالغ من العمر" 34 عاماً" في دعمه للبنان وشعبه إثر انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 آب- أغسطس 2020 الماضي،إلا أنه اختار طريقة دعم ذكية لتحقق عائدات مالية كبيرة لشعب لبنان الذي فقد الكثير ودخل مأساة اقتصادية ومعيشية طويلة الأمد.

وكشف مغني الراب الكندي العالمي دريك عن إطلاقه خط أزياء جديد التابعة لعلامته التجارية OVO يوم الأربعاء 7 أكتوبر- تشرين الأول 2020 ،ستخصص كامل عائدات أرباحه لدعم الصليب الأحمر اللبناني لمساعدة ضحايا الإنفجار ممن فقدوا بيوتهم وأعمالهم وأصبحوا من دون مأوى أو مورد رزق.

ونشر الحساب الرسمي للعلامة التجارية عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للأزياء الخاصة بالحملة، والتي هي عبارة عن سترة مع قبع" باللونين الأحمر والأسود،و تي شيرت باللونين الأبيض والأسود،وتحمل جميع القطع علامة OVO المميزة للبومة،مع العلم اللبناني مدمجًا في جناحها،وكتب إلى جانب صور قطع الألبسة المخصصة كامل أرباحها وعائداتها للشعب اللبناني عبر الصليب الأحمر اللبناني: "متحدون مع لبنان"،وستباع القطع عبر الأنترنت،وعلق البعض أن المبيعات سترتفع خاصةً من قبل الجاليات اللبنانية والعربية.



يعرف عن دريك حبه للعرب وإعجابه باللغة العربية

يعرف عن دريك حبه للعرب



وأبدى بعض المتابعين من فلسطين والعراق حبهم للبنان،ورغبتهم بشراء قطع الألبسة المخصصة عائداتها للأشقاء اللبنانيين.

يشار إلى أن شركة "أو في أو" – مملوكة من قبل دريك ومديرها أوليفر الخطيب ومنتجها نوح جيمس شبيب، وكلاهما كنديان من أصول لبنانية.

ويعرف عن دريك حبه للعرب وميله إلى الشرق الأوسط،وإعجابه باللغة العربية التي أدخل بعض كلماتها بأغانيه.

وقد سبق النجم دريك في خطوة إطلاق خط أزياء سبور ورياضية لدعم لبنان،مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد،حيث صمم "تي شيرت" باللونين الأسود والأبيض،ودعمه العديد من أصدقائه المشاهير من بينهم: جينفر لوبيز وشاكيرا وهيفاء وهبي.