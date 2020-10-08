وفاة المغني الأمريكي جوني ناش عن عمر 80 عاماً في منزله

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أكتوبر 2020 10:48 مساءً - المشاهير الأكثر حظاً هم من يموتون بشكل طبيعي وسط أفراد عائلاتهم ،ويودعون بدفء وحب كاملين غير منقوص بعد رحلة عمر طويلة .



ساد هوليوود ونجومها أجواء كئيبة وحزن عميق لوفاة المغني وكاتب الأغاني ومؤدي النشيد الوطني الأمريكي جوني ناش في منزله عن عمر 80 عاماً يوم الثلاثاء 6 أكتوبر –تشرين الأول 2020 ،وأكدت عائلته أنه توفي بشكل طبيعي في مدينة "هيوستن" التي ولد فيها دون معاناة أو آلام بعد تدهور مفاجىء في صحته حسب ما صرح نجله جوني ناش جونيور لوسائل الإعلام ،ولموقع "تي إم زد".



وأضاف نجله جوني جونيور،أنه كان أباً رائعاً للغاية،ورجل عائلة،كانت عائلته كل شيء في حياته،وأعطاها الأولوية دائماً،وكان محباً للناس والعالم.



واشتهر المغني جوني ناش بأغنيته الجميلة المميزة : "آي كان سي كليرلي ناو" لموسيقى الريغي في 1972 التي تصدرت قائمة " بيلبورد 100" واحتلت المركز الأول لأكثر الألبومات الغنائية مبيعاً لمدة 4 أسابيع كاملة .



وفي أواخر الثمانينيات انسحبت الأضواء منه رويداً رويداً.

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من هو مغني الريغي جوني ناش؟

مغني الريغي جوني ناش



حقق جوني ناش الشهرة حين كان بعمر الثلاثينيات عام 1972،وحقق نجومية مميزة ونادرة بلون الريغي،وساعد في إطلاق شهرة صديقه الفنان بوب مارلي.



حققت ألبوماته مبيعات هائلة بالملايين ،وبعد أن احترقت بعض أعماله الغنائية القديمة باستوديوهات يونيفرسال عام 2008،بدأ في الأعوام الأخيرة من حياته برقمنة أعماله الغنائية القديمة الهامة.



تزوج ثلاث مرات في حياته،ولديه إبن وإبنة ،وكان يفضل الإقامة في مزرعته الخاصة بهيوستن لعشقه الكبير لركوب الخيل وسط الطبيعة.