لحظات مع النجوم: نيللي كريم غرام للبحر وشغف للتصوير وقليل من دفء العائلة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أكتوبر 2020 10:48 مساءً - من بين 1500 منشور أطلقتهم النجمة المصرية نيللي كريم عبر حسابها الموثق بموقع إنستقرام، يبدو البحر وكأنه "شريكها الأول" في لحظات تواصلها مع 6.2 مليون متابع لحسابها، بينما تأتي جلسات التصوير سواء للأعمال الفنية أو الإعلانية أو لتوثيق رحلاتها السياحية في المرتبة الثانية من اهتماماتها، وفي المرتبة الثالثة لقطات دعم المشروعات الإنسانية وخاصة المتعلقة بالمرأة، أو مساندة الدول العربية في لحظاتها الحزينة، وعلى خجل تكشف نيللي القليل من الجانب العائلي سواء بالظهور مع أولادها أو حتى خطيبها الجديد، بينما تتذكر من وقت لآخر تاريخها كواحدة من أهم راقصات الباليه في مصر، واللافت انك لن تجدها تأكل أبدا، "الخليج 365 نت" يرصد معكم لحظات من حياة نيللي كريم كما وثقتها بنفسها.
أحدث منشور لنيللي كريم عبر حسابها بموقع إنستقرام، يأتي لدعم مستشفى بهية المتخصصة في علاج النساء المصريات من سرطان الثدي بالمجان، ويأتي ضمن الموسم السنوي لمواجهة المرض اللعين.
on Oct 2, 2020 at 5:36am PDT
علاقة نيللي كريم بالبحر تبدو أكثر عمقا من مجرد ارتياح للطبيعة، فهو شريكها في لحظات سعادتها مثلما فعلت مؤخرا بنشر جلسة تصوير مبهجة مع النجم آسر ياسين للاحتفال بنجاح مسلسهما الأخير "ب 100 وش".
on Aug 15, 2020 at 9:13am PDT
وهو ايضا وسيلتها للتعبير عن عشق الصيف والانطلاق والمرح
on Sep 6, 2020 at 2:09pm PDT
والبحر يظهر أيضا كملاذ لأحزانها كما يبدو واضحا من عدة جلسات تصوير تتزامن مع أزمات إنسانية وصحية مرت بها نيللي في السنوات الأخيرة.
المنافس الوحيد للبحر في انستقرام نيللي كريم هو الكلاب، ولكن كعادتها هناك غموض حول هوية كلبها الشخصي، حيث تظهر مرة برفقة كلب من نوع الجولدن ريتريفر، ومرة أخرى مع كلب من فصيلة الجريفون الفرنسي.
on Mar 31, 2019 at 2:16am PDT
نيللي لا تفوت مناسبة إنسانية وخاصة حالات الوفاة دون مشاركة جمهورها أحزانها، كما فعلت مؤخرا عند وفاة النجمة شويكار ومن قبلها رجاء الجداوي ومحمود رضا وحسن حسني ونادية لطفي، واللافت أن نيللي لا تنشر صورا تجمعها بالراحلين ولا تروي الذكريات عنهم، وإنما تنشر صورة الفقيد مع عبارات عزاء قصيرة ومؤثرة.
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A post shared by Nelly Karim (@nellykarim_official) on Aug 14, 2020 at 6:39pm PDT
تحتفظ نيللي كريم بأولادها الأربعة بعيدا عن عيون مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها ظهرت مرة واحدة مع ابنها الأكبر لتوثيق لحظة تخرجه من الجامعة.
on Jul 18, 2019 at 5:48am PDT
كما نشرت صورا متفرقة لها برفقة ابنتيها للرد بطريقة غير مباشرة على ادعاءات والدهن بأنها لا تراهن ولا تتحمل مسئوليتهن.
on Feb 17, 2019 at 9:50am PST
تنشر نيللي صورا متفرقة لها مع والدتها الروسية بمناسبة عيد الأم، بينما صورها الرومانسية فقليلة جدا وغالبا ما تنشرها عبر خاصية الاستوري لمجرد الإعلان عن خبر مثلما فعلت في حفل خطوبتها الأخير.
on Mar 21, 2018 at 4:26am PDT
نيللي الوجه الإعلاني لواحدة من أكبر شركات المجوهرات في مصر وشركة عالمية للشوكولاتة، ولا يخلو حسابها على إنستقرام من ترويج للمنتجين، ولكن بطريقة غير مباشرة وهي نشر صور من كواليس تصوير الحملات الدعائية.
on Jan 18, 2018 at 3:51pm PST
يصعب أن تجد صورة واحدة لنيللي كريم من داخل منزلها، ولن تجد صورة لها داخل مطعم ومن المستحيل الوصول لمعلومة شخصية عنها فلا صورة لسيارتها الخاصة، ولا معلومة عن صديقاتها واصدقائها من خارج الوسط الفني، لدرجة أن تكرار ظهور أحدهم معها تسبب في شائعة زواجها منه سرا، واضطررت بعدها لتوضيح أنه مهندس وصديق مقرب ليس أكثر.
on Oct 24, 2018 at 9:21am PDT
الملاحظة اللافتة للانتباه ان نيللي كريم تعشق الفوتوغرافيا وتنشر الكثير من الصور باللونين البيض والأسود، ونادرا ما ستجد مقطع فيديو يوثق لحياتها الخاصة.
on Feb 29, 2020 at 5:00pm PST
والملاحظة الأخرى أن نيللي عندما تريد تذكر الماضي، يجذبها الحنين فورا لصورها منذ الطفولة أثناء ممارستها رقص الباليه.
on Apr 12, 2018 at 3:33pm PDT
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