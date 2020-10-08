لحظات مع النجوم: نيللي كريم غرام للبحر وشغف للتصوير وقليل من دفء العائلة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أكتوبر 2020 10:48 مساءً - من بين 1500 منشور أطلقتهم النجمة المصرية نيللي كريم عبر حسابها الموثق بموقع إنستقرام، يبدو البحر وكأنه "شريكها الأول" في لحظات تواصلها مع 6.2 مليون متابع لحسابها، بينما تأتي جلسات التصوير سواء للأعمال الفنية أو الإعلانية أو لتوثيق رحلاتها السياحية في المرتبة الثانية من اهتماماتها، وفي المرتبة الثالثة لقطات دعم المشروعات الإنسانية وخاصة المتعلقة بالمرأة، أو مساندة الدول العربية في لحظاتها الحزينة، وعلى خجل تكشف نيللي القليل من الجانب العائلي سواء بالظهور مع أولادها أو حتى خطيبها الجديد، بينما تتذكر من وقت لآخر تاريخها كواحدة من أهم راقصات الباليه في مصر، واللافت انك لن تجدها تأكل أبدا، "الخليج 365 نت" يرصد معكم لحظات من حياة نيللي كريم كما وثقتها بنفسها.

نيللي كريم لا تكشف الكثير عن حياتها العائلية

أحدث منشور لنيللي كريم عبر حسابها بموقع إنستقرام، يأتي لدعم مستشفى بهية المتخصصة في علاج النساء المصريات من سرطان الثدي بالمجان، ويأتي ضمن الموسم السنوي لمواجهة المرض اللعين.

علاقة نيللي كريم بالبحر تبدو أكثر عمقا من مجرد ارتياح للطبيعة، فهو شريكها في لحظات سعادتها مثلما فعلت مؤخرا بنشر جلسة تصوير مبهجة مع النجم آسر ياسين للاحتفال بنجاح مسلسهما الأخير "ب 100 وش".

وهو ايضا وسيلتها للتعبير عن عشق الصيف والانطلاق والمرح

والبحر يظهر أيضا كملاذ لأحزانها كما يبدو واضحا من عدة جلسات تصوير تتزامن مع أزمات إنسانية وصحية مرت بها نيللي في السنوات الأخيرة.

المنافس الوحيد للبحر في انستقرام نيللي كريم هو الكلاب، ولكن كعادتها هناك غموض حول هوية كلبها الشخصي، حيث تظهر مرة برفقة كلب من نوع الجولدن ريتريفر، ومرة أخرى مع كلب من فصيلة الجريفون الفرنسي.

نيللي لا تفوت مناسبة إنسانية وخاصة حالات الوفاة دون مشاركة جمهورها أحزانها، كما فعلت مؤخرا عند وفاة النجمة شويكار ومن قبلها رجاء الجداوي ومحمود رضا وحسن حسني ونادية لطفي، واللافت أن نيللي لا تنشر صورا تجمعها بالراحلين ولا تروي الذكريات عنهم، وإنما تنشر صورة الفقيد مع عبارات عزاء قصيرة ومؤثرة.

View this post on Instagram A post shared by Nelly Karim (@nellykarim_official) on Aug 14, 2020 at 6:39pm PDT

تحتفظ نيللي كريم بأولادها الأربعة بعيدا عن عيون مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها ظهرت مرة واحدة مع ابنها الأكبر لتوثيق لحظة تخرجه من الجامعة.

كما نشرت صورا متفرقة لها برفقة ابنتيها للرد بطريقة غير مباشرة على ادعاءات والدهن بأنها لا تراهن ولا تتحمل مسئوليتهن.

تنشر نيللي صورا متفرقة لها مع والدتها الروسية بمناسبة عيد الأم، بينما صورها الرومانسية فقليلة جدا وغالبا ما تنشرها عبر خاصية الاستوري لمجرد الإعلان عن خبر مثلما فعلت في حفل خطوبتها الأخير.

نيللي الوجه الإعلاني لواحدة من أكبر شركات المجوهرات في مصر وشركة عالمية للشوكولاتة، ولا يخلو حسابها على إنستقرام من ترويج للمنتجين، ولكن بطريقة غير مباشرة وهي نشر صور من كواليس تصوير الحملات الدعائية.

يصعب أن تجد صورة واحدة لنيللي كريم من داخل منزلها، ولن تجد صورة لها داخل مطعم ومن المستحيل الوصول لمعلومة شخصية عنها فلا صورة لسيارتها الخاصة، ولا معلومة عن صديقاتها واصدقائها من خارج الوسط الفني، لدرجة أن تكرار ظهور أحدهم معها تسبب في شائعة زواجها منه سرا، واضطررت بعدها لتوضيح أنه مهندس وصديق مقرب ليس أكثر.

الملاحظة اللافتة للانتباه ان نيللي كريم تعشق الفوتوغرافيا وتنشر الكثير من الصور باللونين البيض والأسود، ونادرا ما ستجد مقطع فيديو يوثق لحياتها الخاصة.

والملاحظة الأخرى أن نيللي عندما تريد تذكر الماضي، يجذبها الحنين فورا لصورها منذ الطفولة أثناء ممارستها رقص الباليه.

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