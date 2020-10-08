منافسة شرسة..رونالدو يتفوق على ميسي عبر “أنستغرام”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2020 9:38 مساءً

تخطت المنافسة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، والأرجنتيني ليونيل ميسي، ملاعب كرة القدم، لتنتقل إلى منصات التواصل الإجتماعي خاصة “أنستغرام” ، حيث يتفوق فيها النجم البرتغالي بوضوح على منافسه الأرجنتيني.

صحيفة “آس” المدريدية كشفت عن أكثر 10 لاعبين كرة قدم يملكون متابعين عبر “أنستقرام”، وجاء في مقدمتهم كريستيانو رونالدو بـ239 مليون متابع، يليه ميسي في المركز الثاني بـ167 مليون.

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صحيفة “ميرور” البريطانية كشفت في وقت سابق عن اللاعبين الأكثر استفادة ماليا من هذا التطبيق، خلال فترة العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد، والتي امتدت بين شهري مارس/ آذار ومايو/ أيار الماضيين، وقالت إن رونالدو جاء في صدارة المستفيدين بحصوله على 1.88 مليون جنيه إسترليني.

وفي المركز الثالث جاء البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان بـ142 مليون متابع، ثم الكولومبي جيمس رودريجيز نجم إيفرتون الذي يتابعه 46.3 مليون شخص.

واحتل البرازيلي مارسيلو ظهير ريال مدريد المركز الخامس بـ45.7 مليون متابع، يليه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم هجوم ميلان بـ44.6 مليون متابع، وفي المركز السابع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي يتابعه 43.6 مليون شخص.

واحتل الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد المعار إلى توتنهام، المركز الثامن بـ43.3 مليون متابع، ثم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد تاسعا بـ41.7 مليون متابع، وفي المركز العاشر سيرخيو راموس قائد ريال مدريد بـ41.1 مليون شخص.