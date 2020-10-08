تراند اليوم : بالفيديو.. نجلاء بدر تشكر مهنئيها بعيد ميلادها

شكرت الممثلة المصرية ​نجلاء بدر​ كل الأشخاص الذين قدّموا لها التهاني بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال مقطع فيديو لها نشرته على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وأمامها قالب الحلوى.

وقد عادت وتلقّت نجلاء ايضا المزيد من التهاني من قبل المتابعين الذين تمنوا لها طول العمر والصحة الجيدة وان يكون النجاح حليفها الدائم.

من ناحية أخرى نشرت نجلاء نتيجة فحص الـPCR الذي خضعت له وتبين أنها غير مصابة بمرض كوفيد 19 الذي تسببه عدوى فيروس كورونا، وعلقت على صورة الفحص :”أول مرة أعمل تحليل covid 19 و الحمد لله طلعت سليمة.. النتيجة سالبة .. كان عندس كحة ناشفة بس و بعد التحاليل والأشعات كلها.. و الكحة فكت بعد العلاج.. الحمد لله طلعت حساسية صدرية و أنا عندي حساسية من زمان بس قلقت.. خلوا بالكم وربنا يحفظكم من كل شر”.