تايلور سويفت تعلن التصويت لبايدن

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





انضمت المغنية الأميركية تايلور سويفت الى مجموعة المشاهير الذين يؤيدون المرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

وأعلنت عن نيتها التصويت بفخر لجو بايدن وكامالا هاريس،و قالت في لقاء لمجلة "V"، "سوف أصوت بفخر لجو بايدن وكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية هذا العام. تحت قيادتهما، أعتقد أن أمييكا سوف تكون لديها فرصة لتبدأ عملية التعافي التي تحتاج إليها بشدة".

وأضافت" التغير الذي نحتاجه بشدة هو انتخاب رئيس يعترف أن أصحاب البشرة غير البيضاء يستحقون أن يشعروا بالأمان وأن يتم تمثيلهم، وأن النساء تستحق حق اختيار ما يحدث لأجسادهن وأن المثليين والسحاقيات والمتحولين جنسيا يستحقون أن يتم الاعتراف بهم واحتوائهم".

وأوضحت " الجميع يستحق حكومة تتعامل مع المخاطر الصحية العالمية بصورة جدية وتعطي أولوية لحياة المواطنين. الوسيلة الوحيدة لكي نبدأ في جعل الأمور أفضل هى اختيار قادة على استعداد لمواجهة هذه القضايا والتوصل لسبل للتعامل معها".

Advertisements

ونشرت سويفت في تغريدة رابط لمجلةV، وكتبت " لقد تحدثت مع المجلة بشأن سبب اعتزامي التصويت لصالح جو بايدن لشغل منصب الرئيس".

ورد بايدن في تغريدة قائلا " تايلور أشكرك على دعمك ولحديثك في هذا الوقت الحاسم من تاريخ بلادنا".

ويتنافس كل من بايدن وكامالا هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس، بوجه الرئيس الحالي دونالد ترامب في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر المقبل.