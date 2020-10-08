بدء مؤتمر "الجونة السينمائي" للإعلان عن تفاصيل دورته الرابعة.. تقدمه لميس الحديدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر انطلاقها في 23 أكتوبر الجاري، على أن تستمر فعالياتها حتى يوم 31 من نفس الشهر.

شهد المؤتمر الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة بوسط البلد حضور مؤسسي المهرجان: رجل الأعمال نجيب ساويرس، رجل الأعمال سميح ساويرس، الفنانة بشرى، كمال زادة، ومدير المهرجان انتشال التميمي، والمدير الفني للمهرجان أمير رمسيس.

قدمت المؤتمر الإعلامية لميس الحديدي، بحضور الفنانة يسرا، وعدد من الصحفيين والنقاد السينمائيين.

يُذكر أن القائمين على المهرجان التزموا بإجراءات التباعد الاجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.