تراند اليوم : "أحمد مظهر" يطلق زوجته بعد أن قتل نجله صديقه.. ما سر علاقته بـ "جمال مبارك"؟

ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك علاقة وطيدة تجمع بين شهاب مظهر، نجل الفنان المصري الراحل أحمد مظهر، وجمال مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وشهاب هو عديل محمود الجمال، والد خديجة الجمال، زوجة النجل الأصغر للرئيس الأسبق، ورجل الأعمال الذي يمتلك العديد من المنشآت السياحية.

وعلى خلاف والده، لم يهو شهاب العمل في الإعلام وشق طريقه إلى العمل في مجال المقاولات، وهو يمتلك شركة هندسية، تقوم على تنفيذ العديد من المشاريع في المدن الساحلية.

وشهاب كان سببًا في انفصال والديه على الرغم من قصة الحب الكبيرة التي جمعت بينهما، بعد أن تسبب في قتل أحد أصدقاء والده أثناء وجوده في ضيافته.

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وأثناء زيارة أحد أصدقاء مظهر له في منزله، لعب مع ابنه شهاب، الذي وجد مسدس والده متروكًا في مكان في متناول يده بالمنزل ومحشوًا بالذخيرة الحية، فسدده في وجه صديق والده وضغط على الزناد، ليسقط الرجل قتيلاً.

وكان ذلك سببًا في حدوث خلاف كبير بين مظهر وزوجته هدايت، بعد أن تبادلا الاتهامات لتحميل كل منهما المسؤولية للآخر، ليحدث الانفصال بينهما، ولم يتزوج بعدها.

وشهاب هو الولد الوحيد، وله ثلاث شقيقات أـخريات هن: إيمان وجيهان وريهام.