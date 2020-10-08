بأكثر من مليون مشاهدة .. برومو تشويقي جديد لفيلم "الصندوق الأسود"

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "الصندوق الأسود"، برومو دعائي جديد، وحصل على أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

تضمن البرومو مشاهد مشوقة من الفيلم بين أبطال المسلسل "منى زكي، محمد فراج،

مصطفى خاطر، شريف سلامة"، ومن تأليف وإخراج:محمود كامل.

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تدور قصة الفيلم في إطار الأكشن والغموض،حيث تواجه "منى" في أحداثه لصان يقتحمان منزلها،

في غياب زوجها، وتحاول أن تقاومهما لكن بدون جدوى.

سيتم عرض الفيلم بتاريخ 28 أكتوبر الجاري في جميع صالات العرض السينمائية.

يعتبر "الصندوق الأسود"، عودة سينمائية لـ منى بعد غياب 4 سنوات عنها، حيث كان آخر أفلامها "من 30 سنة" الذيعرض عام 2016، و شارك في بطولته أبرز نجوم السينما "أحمد السقا، ميرفت أمين، شريف منير، رجاء الجداوي، نور، صلاح عبد الله، جميلة عوض".

شاهد البرومو من هنا

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