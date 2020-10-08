بعد فيلم توأم روحي.. أحمد السبكي يستعد لعمل فني جديد

كشف المنتج أحمد السبكي عن فيلمه الجديد"العاشق"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"السبكي" صورة جديدة له برفقة الفنان أحمد حاتم، وعلق عليها قائلاً:"فيلم العاشق، أحمد

حاتم، تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لمشاهدة الفيلم.

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يذكر أن آخر أعمال أحمد السبكي فيلم "توأم روحي"

الذي يعرض حالياً في الصالات السينمائية، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، كتابة أمانى التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن، تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، وتواجههما الكثير من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.