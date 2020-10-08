في يومها الثالث .. أغنية "رقصنا " لـ خالد منيب تتخطى الـ 300 ألف مشاهدة

سجل الفنان خالد منيب، بأغنيته الجديدة "رقصنا"، حاجز الـ 300 ألف مشاهدة، وذلك في اليوم الثالث من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من ألحان:خالد منيب، توزيع:طارق توكل، ويقول مطلعها"كان يامكان كنا في مكان انا واصحابي مزيكا والجوتمام قام حصل ايه اللي انا ماكنتش عامل حسابي عليه".
يذكر ان خالد قد طرح حديثاً ،أغنية "تكتكتله"، التي حققت أكثر من 155 ألف مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، من كلمات:تامرحسين، ألحان:خالد منيب".توزيع:خالد توكل.
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وتعتبر "رقصنا"، هي ختام الإصدارات الصيفية لـ خالد لعام 2020، حيث بدأ ملامح مشواره الفني بعدة أغنيات منفردة أهمها"ناويلي على ايه، انت فين"، لاقت استحسان جماهيري كبير لدى مستمعيه وخاصة بسبب تشابه صوته مع عمه الراحل عامر منيب.
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