مفاجأة.. والدة سلاف فواخرجي الراحلة شاركت في مشهد تمثيلي وحيد من أجل ابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي أن والدتها الراحلة شاركت في مشهد تمثيلي وحيد، في أول فيلم من إخراجها، وهو فيلم "رسائل الكرز".

سلاف نشرت صورة لوالدتها من الفيلم، وعلقت قائلة: "هذه الجميلة.. أمي .. أهدتني مشهدا في فيلمي الأول وهي ليست ممثلة.. قالت لي أنا معك ... كما أنا دائما معك ...وهذه هديتي لك ، قد تزول كل الهدايا السابقة واللاحقة ... الا الفيلم لن يزول.. هذه هديتي لك.. ورسائل اكتبها معك الى هذه الأرض .. لتذكريني ... يوم تمحى حروفي".

وأضافت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "وكيف أذكرك وانت الحاضرة في أنفاسي ... وكيف تمحى حروفك وانت من علمني وكوّنني ...واوراقك وقلمك الأحمر ...وعطرك ، بجانب مخدتي ... أصبّح عليهم وأمسّي".

وتابعت: "هذه أمي ... قلتها في كل لحظات حياتي بفخر يفيض عن حجم الكون ... ومازلت أقولها بعد رحيلك وسأبقى أعيدها بفخر أكثر وعشق أكبر .. لا أحسد إلا الأرض التي تحضنك وتلمسك يا إمي ...شكرا لأنك أمي ... وشكرا على هديتك الغالية الخالدة ... ابتسام_أديب #رسائل_الكرز".