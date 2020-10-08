فيديو| زينة تستعرض جمالها ومكياجها: "الواحدة إيه من غير ايلاينر"

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة زينة، جمهورها بفيديو جديد استعرضت فيه جمالها ومكياجها أيضًا.

ونشرت زينة الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ومازحت فيه متابعيها قائلة:" هو الواحده ايه من غير غير شرطة ايلينر بهزر اكيد".

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وكانت قد احتفلت الفنانة زينة، بعيد ميلاد طفليها التوأم عز الدين وزين، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بنشر صورة تجمعهما لم يظهر خلالها وجهيهما.

وعلقت زينة "أنا اتولدت من ٧ سنين لحظة ما اتولد زين وعز، ولسه المشوار طويل يا رب احميهم واحفظهم.. يارب طول في عمري وقدرني أسعدهم وأربيهم أحسن تربية، وأطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم، أحمدك وأشكرك يا رب لا أملك غير الشكر لله وحده".

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة زينة مشاركتها في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، وخوضها للسباق الرمضاني الماضي بمسلسل "جمع سالم"، الذي شارك فيه كل من الفنانة دلال عبد العزيز ورنا سماحة وميدو عادل ومحمد شاهين وسلوى خطاب.