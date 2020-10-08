بالفيديو| بعد تعرضها للتنمر.. صفاء جلال لمنتقديها: "ياريت نحجب لسانا قبل شعرنا"

رنا صلاح الدين - أعربت الفنان صفاء جلال، عن استيائها وغضبها الشديد بعد تعرضها للانتقادات والتنمر بسبب الصورة التي نشرتها مع ابنتها كي تحتفل بعيد ميلادها، وظهرت فيها الأخيرة بالحجاب.

وقالت صفاء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية:"ضايقني التنمر أنا وبنتي، انا احتفلت بعيد ميلادها الـ20 وفرحانة بيها، أنا مدياها حرية الاختيار تاخد قرارتها بتفكير عميق ومعلماها الصلاة والصوم وهي اختارت انها تكون محجبة".

وأضافت صفاء:"أنا أمي وأخواتي كلهم محجبات وأنا احترم كل المحجبات وبحترم كل شخص أنه يختار يعيش بطريقة معينة، اللي بيضايقني من السوشيال ميديا التوحد اللي الناس بقت فيه".

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وتابعت:"مش معنى أنى مش محجبة أنى وحشة وأن بنتي عظيمة.. أنا بحب ربنا بطريقتي وبنتي بتحبه بطريقتها، وهي قررت أنها تلتزم وتلبس الزي الاسلامي

واختتمت حديثها:"الحجاب ليس فرض على المسلمات فقط الراهبات يرتدينا الحجاب....يا ريت نحجب لسانا قبل ما نحجب شعرنا".

وكانت قد تعرضت صفاء جلال، للتنمر بسبب عدم ارتدائها الحجاب مثل ابنتها، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:"مش مكسوفة من نفسك لما تكون بنتك محجبة وانتي بشعرك، بنتك محجبة وانتي لأ عيب عليكي يا شيخة".