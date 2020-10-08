رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية منة شلبي بعيد ميلاد صديقتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، والذي يوافق اليوم الخميس 8 أكتوبر. منة نشرت مجموعة صور تجمعها بشيرين، على حسابها الخاص على موقع "تويتر"، وعلقت قائلة: "البنت الحلوه دي النجمه الكبيره اوي دي اختي و صاحبه عمري وروح قلبي عيد ميلادها انهارده". وأضافت: "كل سنه وانتي أحلى أم لهنا ومريم وكل سنه وانتي اختي و سندي و صندوقي الأسود.. وكل سنه و انتي باره باهلك وحبيبه قلب صحابك وروح قلبي وعقبال مليون سنه و انتي حبيبه قلبي". والفنانة شيرين عبدالوهاب من مواليد 8 أكتوبر عام 1980، أي أنها تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 40.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. منة شلبي لشيرين عبدالوهاب في عيد ميلادها: كل سنة وانتي صندوقي الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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