صور| درة تجذب الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: "الأسود يليق بها"

رنا صلاح الدين - وتألقت درة في الفوتوسيشن من خلال ارتدائها فستانًا أسود اللون طويل به فتحة من الرجل اليمنى، مع انسدال شعرها على كتفها ووضع مكياج مناسب مع الفستان وملائم لبشرتها أيضًا.

ونشرت درة، الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وحازت إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها داخل الوسط الفني منهم الإعلامية رضوى الشربيني ونجلاء بدر.

درة

درة

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درة

درة

وشاركت درة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الحرملك 2"، بطولة جمال سليمان، سامر المصري، باسم ياخور، أحمد فهمي، هبة نور.

كما حققت نجاحًا قبلها من خلال مسلسل "بلا دليل"، مع الفنان خالد سليم، والذي عرض عبر قناة سي بي سي، وضم نخبة من نجوم الفن منهم الفنان أشرف زكي وحازم سمير ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي.