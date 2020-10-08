خالد سليم يشارك الجمهور فرحته بالاحتفال بعيد ميلاد ابنيته.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان خالد سليم، بعيد ميلاد ابنتيه، وحرص على مشاركة جمهوره فرحته الشديدة. ونشر خالد، سلسلة صور من الاحتفال ظهر فيها رفقة زوجته خيرية وابنتيه، وذلك عبر خاصية الـ"ستوري" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". خالد سليم خالد سليم خالد سليم Advertisements خالد سليم على جانب آخر، طرح خالد سليم مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان "اللي فات مات"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل. ويخوض تجربة جديدة حاليًا من خلال مشاركته في تقديم الموسم الثالث لبرنامج "قعدة رجالة" إلى جانب اللبناني نيكولا معوض، والفنان السوري قيس الشيخ. يُذكر أن خالد سليم يشارك في مسلسل "جمال الحريم" من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، ويضم عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم نور اللبنانية.

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