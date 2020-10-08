حمادة هلال يتذكر والدته الراحلة بصورة مع خالتيه: حبايب أمي.. شاهد

رنا صلاح الدين - تذكّر الفنان المصري حمادة هلال والدته الراحلة بصورة جمعته بخالتيه، نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

الفنان المصري ظهر في الصور يتوسط خالتيه، وعلق قائلا: "الله يحفظكم ويبارك فيكم ياحبايب امى الله يرحمها خالتي سميه وخالتي نوسه".

وكانت والدة الفنان المصري حمادة هلال قد رحلت عن عالمنا في شهر يويليو الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

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ونشر حمادة هلال صورة لوالدته الراحلة، وعلق قائلا: "إن لله وإنا إليه راجعون..الله يرحمك يا أمي الله يرحمك يا قلبي الله يفرحك فرحه كبيرة النهاردة على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى كنتي راضية طول الوقت وحمده ربنا وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا أنا وإخواتي على قد ماكنتي بتصبري وتتفائلي بالخير وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي وكنتي طول عمرك طفله".

وأضاف "يارب أمي كانت مؤمنة بيك كامل الإيمان وبان محمد عبدك ورسولك اسألك يا الله أن ترزقها صحبته في الفردوس الأعلى يا رب العالمين..أسألكم الدعاء والفاتحة".