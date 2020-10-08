بالفيديو.. محمود عبدالمغني يعتذر لشيرين عبدالوهاب بسبب هذه الأغنية

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري محمود عبدالمغني جمهوره بمقطع فيديو حديث له، ظهر فيه وهو يغني أغنية "مش خايفة" للفنانة شيرين عبدالوهاب، ولكن بطريقة الفنان محمد منير.

وسمع خلال المقطع، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، سيدة تسأله: "وده منير ولا شيرين؟"، فرد قائلا: "أنا أي حاجة بحولها لمنير".

الفنان المصري أرفق المقطع باعتذار لشيرين، حيث كتب مازحا: "مع الاعتذار للجميلة شرين عبد الوهاب .. بس انا بحب احساسها في الاغنية دى .. وانا طبعا ضيعتة".

ومن ناحية اخرى، ينشغل الفنان محمود عبدالمغني حاليا بتصوير دوره في مسلسل "خيط حرير"، بطولة الفنانة مي عزالدين.