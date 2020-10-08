فيديو| بعد 30 سنة.. نجوى كرم تلتقي بجار الطفولة على مسرح "ذا فويس سينيور"

رنا صلاح الدين - عرضت الحلقة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس سينيور" على شبكة قنوات MBC، مساء أمس الأربعاء.

وشكل المتسابق الأول، والذي يدعى "فيصل" مفاجأة للجنة التحكيم، خاصة الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حيث كشف عن علاقة تربطه بها منذ الصغر، حيث أنه كان جارها، وكان ينزل لمنزلها ويغني معها.

فيصل ذكّر نجوى كرم بأيام جيرتهما، وبعدما تذكرته توجهت إليه وعانقته، وأخبرته بأنها عرفته لكن شكله تغير مع مرور السنوات.

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وكان فيصل قد قدم عرضا أطرب المدربين الأربعة، هاني شاكر، ونجوى كرم، وسميرة سعيد، وملحم زين، وقد استداروا له جميعا، لكنه اختار الفنانة نجوى كرم.، حيث قال أنه من الطبيعي أن يختار جارة الصغر.

يذكر أن المدربون الأربعة كانوا قد اشعلوا المسرح في بداية الحلقة باشتراكهم في غناء أغنية "أنا كل ما أقول التوبة" للفنان الراحل عبدالحليم حافظ.