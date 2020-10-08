أميرة فتحي تظهر بعد غياب في الجيم.. هل تغيرت؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - نشرت الفنانة الشابة ديانا هشام صورة حديثة تجمعها بالفنانة أميرة فتحي، وذلك بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

ديانا ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، برفقة اميرة فتحي في "الجيم"، وقد بدت أميرة محافظة على رشاقتها دون أي تغيير.

وكانت الفنانة المصرية اميرة فتحي قد ابتعدت عن الساحة الفنية لفترة طويلة، وذلك بعدما كانت قد قدمت عدة أعمال سينمائية مميزة، ومنها: "صعيدي في الجامعة الأمريكية، وصباحو كدب، وفرقة بنات وبس".

وتستعد أميرة فتحى للعودة للسينما بعد غياب 10 سنوات عنها، وذلك من خلال فيلمها الجديد "أولها حلو"، والذى يشاركها بطولته حمزة العيلى، وقد صور فريق العمل عدة مشاهد قبل جائحة كورونا، واضطر صناع السينما إلى توقف التصوير حتى انتهاء أزمة كورونا.