برومو “طبق الأصل”: دراما جريئة حد الصدمة

متابعة بتجـــــــــــــرد: أطلقت شركة “غولدن لاين” الإعلان الترويجي الأول لمسلسل “طبق الأصل” (بصمة حدا) من بطولة النجوم عباس النوري وميلاد يوسف ونور علي وهبة نور وفايز قزق ومحمد خير الجرّاح وترف التقي وجلال شمّوط ومحمد قنوع وعهد ديب ورشا إبراهيم، ومن كتابة سلام الكسيري وإخراج علي محيي الدين علي وإنتاج “غولدن لاين” و”أي سي ميديا”.

وجاء في وصف البرومو: “دراما جريئة حد الصدمة والحذر، فليس كل ما تراه العين حقيقة، في صراع رجل مع الجميع، الزوجة والأخ والشريكة، وحتى نفسه…”.

وتحدث نجوم “طبق الأصل” عن المسلسل المؤلف من 10 حلقات، فقال عباس النوري: “دراما مختلفة وجريئة وصادمة، لا تشبه غيرها من الصيّغ الدرامية التي تعود عليها المشاهد، رغم واقعية الحكاية إلا أنها من نوع آخر”.

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وأشار ميلاد يوسف إلى تفاصيل خط شخصيته: “خطورة تحول الطموح إلى جشع، فيتحول وهم البناء والارتفاع إلى مصيبة التدمير والسقوط”.

وأكدت الكاتبة سلام الكسيري أن في الأحداث “لعبة دقيقة يشارك فيها المشاهد، لا تلبث أن تستقر مسلّماتها، حتى تعود لتنقلب مثل كل شيء على هذا الكوكب”، فيما أشار المخرج علي محيي الدين علي إلى أن “أحداث »طبق الأصل« تتنقل بين عالمين متوازيين من الناحية الدرامية، عبر اشتباك العوالم الداخلية بالخارجية للشخصيات”.